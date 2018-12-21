Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88'inci Yılı Kutlandı

Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88'inci Yılı Kutlandı

2 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88'inci Yılı Kutlandı, System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlamalarına, İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'in anıta çelenk bırakmasının ardından kalabalık, belediye binasına yürüdü. Protokol üyeleri ve kent sakinleri, Atatürk'ün 1930 yılında cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Ziyarete açılan odayı gezenler, Atatürk heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrencilerin, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini anlattığı müzikalde izleyiciler, duygusal anlar yaşadı. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:19 Kaynak: DHA

Piyade, Recep Gürkan, Edirne, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı

Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:15:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88'inci Yılı Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]