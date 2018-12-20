Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıl Dönümü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Canalp, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında üç defa Edirne'ye geldiğini ifade etti.



İlk olarak Binbaşı rütbesi ile Balkan savaşlarının ardından işgale uğrayan Edirne'ye, 21 Temmuz 1913'te geri alınmış ve şehre giren birlikler içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:



"1916 yılında Anafartalar kahramanı Albay Mustafa Kemal Atatürk Edirne'ye ikinci kez 16. Kolordu Komutanı olarak gelmiş ve çalışmalarını bugünkü Tugay binasında sürdürmüş bir buçuk ay sonra doğu cephesine uğurlanmıştır. Son kez 21 Aralık 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak Edirne'ye gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın yoğun ilgisi arasında Üç Şerefeli ve Selimiye camilerini ziyaret ederek zarar gören tarihi eserlerin onarımlarının yapılması için ödenek gönderilmesini sağlamıştır. Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize her gelişinde Edirneliler tarafından büyük bir coşku ve sevgi ile karşılanmıştır. Bugün Türk Milleti olarak yapmamız gereken, Atamızın düşüncelerini tüm yönleriyle yaşamak ve genç kuşaklara aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, serhat şehri Edirne'mize gelişinin yıl dönümünde bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."

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