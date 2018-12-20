Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıl Dönümü

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"Ankara Rozetsiz Yönetilmelidir" Diyen Mansur Yavaş, CHP Üyesi Oldu

CHP'li 60 Milletvekiline Cumhurbaşkanına Hakaretten Hapis Cezası ve Siyaset Yasağı İstendi

Ekrem İmamoğlu'nun Taziye Mesajına CHP'ye Yakın Gazeteciden Akılalmaz Yorum: Bu Seni Bitirecek

Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli