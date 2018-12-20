CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, Atatürk
'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gaytancıoğlu, mesajında, 21 Aralık
'ın Edirne'nin onur ve mutluluk günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Büyük bir mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün yurt gezilerinin yeri çok önemli olmuştur. Edirne, Türk ulusunun yaşadığı bütün acı ve tatlı olaylara tanıklık etmiş bir şehirdir. Yüzlerce yıl, Balkanlar'dan gelen insanlarımıza kucak açan ve düşmana karşı kahramanca direnip, işgal acılarını yaşamış tarihi bir şehirdir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, 21 Aralık 1930'da, Cumhurbaşkanı
olarak Edirnemize gelmiş ve 4 gece kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinde genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile tüm Edirne halkı, ulu önderi görebilmek, ona dokunabilmek, onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşabilmek umuduyla yollara çıkmışlardır. Ulu önderimizin, şehrimizi ziyareti sırasında kullandığı Edirne Belediyesi
binasında bulunan Atatürk Odası'nın ziyaretçilerle dolup taşması, bu coşku ve heyecanın hala yaşandığının bir göstergesidir.
Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, gönül borcuyla anıyor, serhat şehri Edirnemize gelişinin 88. yıl dönümünün gururunu hissediyor ve paylaşıyoruz."