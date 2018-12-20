Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıl Dönümü

12 saat önce

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıl Dönümü, System.String[]
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, 21 Aralık'ın Edirne'nin onur ve mutluluk günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin yeri çok önemli olmuştur. Edirne, Türk ulusunun yaşadığı bütün acı ve tatlı olaylara tanıklık etmiş bir şehirdir. Yüzlerce yıl, Balkanlar'dan gelen insanlarımıza kucak açan ve düşmana karşı kahramanca direnip, işgal acılarını yaşamış tarihi bir şehirdir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Aralık 1930'da, Cumhurbaşkanı olarak Edirnemize gelmiş ve 4 gece kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinde genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile tüm Edirne halkı, ulu önderi görebilmek, ona dokunabilmek, onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşabilmek umuduyla yollara çıkmışlardır. Ulu önderimizin, şehrimizi ziyareti sırasında kullandığı Edirne Belediyesi binasında bulunan Atatürk Odası'nın ziyaretçilerle dolup taşması, bu coşku ve heyecanın hala yaşandığının bir göstergesidir.

Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, gönül borcuyla anıyor, serhat şehri Edirnemize gelişinin 88. yıl dönümünün gururunu hissediyor ve paylaşıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ankara Rozetsiz Yönetilmelidir" Diyen Mansur Yavaş, CHP Üyesi Oldu CHP'li 60 Milletvekiline Cumhurbaşkanına Hakaretten Hapis Cezası ve Siyaset Yasağı İstendi

Ekrem İmamoğlu'nun Taziye Mesajına CHP'ye Yakın Gazeteciden Akılalmaz Yorum: Bu Seni Bitirecek Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:51:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]