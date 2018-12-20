Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıldönümü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Pekcanlı, mesajında, Atatürk'ün 22 Aralık 1930 Günü CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"1930 yılının 21 Aralık Günü Edirne'yi Cumhurbaşkanı olarak ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, 22 Aralık Günü Cumhuriyet Halk Partimizin İl Başkanlığını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlemiştir. Bu gün bizim için gurur günüdür. 'Benim iki büyük eserim var biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir.' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin il başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Partimizi ziyaretinin 88. yılı kutlu olsun. Bilmelisin ki emanetin emanetimizdir."

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