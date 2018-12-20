Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıldönümü

Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıldönümü

1 saat önce

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıldönümü, System.String[]
CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Atatürk'ün 22 Aralık 1930 Günü CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"1930 yılının 21 Aralık Günü Edirne'yi Cumhurbaşkanı olarak ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, 22 Aralık Günü Cumhuriyet Halk Partimizin İl Başkanlığını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlemiştir. Bu gün bizim için gurur günüdür. 'Benim iki büyük eserim var biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir.' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin il başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Partimizi ziyaretinin 88. yılı kutlu olsun. Bilmelisin ki emanetin emanetimizdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:35 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım Aday Olmazsa Hiç Şaşırmayın CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir

"Ankara Rozetsiz Yönetilmelidir" Diyen Mansur Yavaş, CHP Üyesi Oldu CHP'li 60 Milletvekiline Cumhurbaşkanına Hakaretten Hapis Cezası ve Siyaset Yasağı İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:14:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıldönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]