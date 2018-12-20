Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88. Yıldönümü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürkan, mesajında, Atatürk'ün Edirne'ye dört kez geldiğini belirtti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinin fikirlerini ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmaya kararlı olan bu eşsiz kenti son olarak 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret ettiğini aktaran Gürkan, "Ulu önderimiz 21-25 Aralık tarihlerinde, belediye binasında bugün Atatürk Odası olarak düzenlenen odada kalmış, meclis salonunda çok önemli kararlara imza atmıştır. 88 yıl önce atasını bu topraklarda ağırlamanın onurunu yaşayan Edirne halkı, hiçbir zaman onun fikirlerinden ayrılmamış, cumhuriyetin kazandırdığı hak ve özgürlüklere sahip çıkmıştır. Çünkü birçok kez işgale uğrayan bu topraklar, bu topraklarda nefes alan Edirne halkı, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu bilmekte, atasına olan minnet borcunu her fırsatta dile getirmektedir. 21 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye son kez gelişinin ama hiç gitmeyişinin 88. yıl dönümü. İzi, ışığı, vatan ve millet sevgisi, demokrasi, ilke ve devrimleri emanetimizdir. Onun bize bıraktığı emanetleri sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz. Edirne halkı, atasını asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.



Tören düzenlenecek



Öte yandan Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıldönümü dolayısıyla, yarın saat 09.30'da İnönü İlkokulu önünde toplanacak kortejle Atatürk Anıtı'na kadar yürünecek. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'de bulunduğu sürece kaldığı Edirne Belediye binasında bulunan Atatürk Odası ziyaret edilecek. Törenler Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek programla devam edecek.





Ayrıca, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla yarın saat 20.00'de ETSO Konferans Salonunda Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu tarafından "Şarkılarla Atatürk" isimli konser verilecek.

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