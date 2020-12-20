Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü - Son Dakika

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü

20.12.2020 11:49
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'yi 4 kez ziyaret ettiğini, son ziyaretini Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 Aralık 1930 tarihinde gerçekleştirdiğini belirtti.

Ulu Önder'in belediye binasında bulunan, şimdiki adıyla Atatürk Odası'nda 4 gece kaldığını, bugün meclis toplantılarının gerçekleştirildiği salonda çok önemli kararlara imza attığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

Bugün, Ata'mızın kentimize gelişinin 90. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne, her zaman onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmış, yolunu onun fikirleri ile aydınlatmıştır.

Edirne, Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun bu ülkeye kazandırdıklarına sımsıkı bağlanan, onu yaşayan ve yaşatan muhteşem bir kenttir.

Birçok kez işgale uğrayan bu topraklarda nefes alan Edirne halkı, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu bilmekte, Ata'sına olan minnet borcunu her fırsatta dile getirmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye son kez gelişinin ama hiç gitmeyişinin 90. yılında tüm Edirne halkı adına bir kez daha söz veriyorum ki, bize bıraktığı tüm emanetlere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz."

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü - Son Dakika


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