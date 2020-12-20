Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret etmesinin Edirnelilere her zaman ayrı bir gurur ve mutluluk yaşattığını belirtti.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünün her zaman coşkuyla kutlandığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Hemen hemen her konuşmasında Milli Mücadelenin asıl kahramanlarının aziz Türk milleti olduğunu ifade eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimizi ziyaret etmesi bizlere her zaman ayrı bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Bu ziyaretlerinde halkın sıkıntıları dinleyerek, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlatan ve Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, serhat şehri Edirne'mize gelişinin 90. yıl dönümünde duyduğumuz gurur ile günümüzü kutluyorum."