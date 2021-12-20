Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında Atatürk'ün Edirne'yi üçüncü kez ziyaret edişinin 91. yıldönümünü coşku, gurur ve onurla kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandığını anımsatan Canalp, "Edirne halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın sevincini yaşayarak birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basmış, şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

Canalp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesine yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Atatürk'e layık olmak, Türkiye'yi ve Edirne'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne taşımak uğruna çalıştıklarını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Bugün bizler Atatürk'ün ilimize teşrifinin 91. yıldönümünü ayrı bir gurur ve kıvanç vesilesi olarak coşkuyla kutlarken diğer yandan da onun ülkemiz için gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi hedefine, emin adımlarla ilerlemenin haklı gururunu yaşıyor ve bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda sahip çıkarak milli iradenin, demokrasinin, Cumhuriyetimizin ve değerlerinin yanında olmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."