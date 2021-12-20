Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü kutlama mesajları - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında Atatürk'ün Edirne'ye son kez 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı olarak geldiğini anımsattı.

Atatürk'ün Edirne'de halkın büyük bir sevgi, coşku ve yoğun ilgisiyle karşılandığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Ulu önderimiz son gelişinde belediye binasında bulunan Atatürk odasında 4 gece kalmış, bugün meclis toplantılarını gerçekleştirdiğimiz salonda da çok önemli kararlara imza atmıştır. Ne mutlu ki bugün, Ata'mızın kentimize gelişinin 91. yılını kutlamanın mutluluğunu, coşkusunu ve gurunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne'miz her daim ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmiş, onun emanetine her şart ve durumda sahip çıkmıştır. Edirne halkı sonsuza kadar yolunu Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ile aydınlatmaya devam edecektir."

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'yi ziyaret etmesinin her zaman için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün neredeyse her konuşmasında milli mücadelenin asıl kahramanlarının aziz Türk milleti olduğunu söylediğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Her zaman milletinin yanında olan, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlatan ve Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi ise şükran ve minnetle anıyoruz. Ata'mızın Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü kutlu olsun."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da yayımladığı mesajda 21 Aralık 1930'da Edirne'ye Cumhurbaşkanı olarak gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık günü CHP İl Başkanlığını ziyaret ettiğini belirtti.

Atatürk'ün il başkanlığında vatandaşların sorunlarını dinlediğini aktaran Pekcanlı, "Bugün bizim için gurur günüdür. 'Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti,diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin il başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Partimizi ziyaretinin 91. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.