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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde "Atatürk Bulvarı" açıldı - Son Dakika

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde "Atatürk Bulvarı" açıldı

21.12.2021 13:01

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentin ana caddelerinin bulunduğu yolları içine alan "Atatürk Bulvarı" açıldı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentin ana caddelerinin bulunduğu yolları içine alan "Atatürk Bulvarı" açıldı.

Yıldırım mevkisindeki otoban köprüsünden başlayan ve yeni Edirne- Kırklareli Kavşağı'nın bulunduğu alana kadar toplam 18 bin 742 metre uzunluğundaki yola Atatürk Bulvarı adı verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Eski Cami önünde gerçekleşen törende, açılışı yapılan bulvarın Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını en iyi şekilde yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Bizler Atamızın ifadesiyle ecdadımızın emanetlerine sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda Atamızın mirasına da sahip çıkıyoruz. Nasıl ki bu muhteşem eserleri ileriye taşımak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyorsak da aynı şekilde devletimizin kurucusu, milletimizin ölmez önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de adını her şeyde yaşatmak için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bunun için Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın riyasetinde harikulade bir karar aldı. Edirne'yi boydan boya geçen ana bulvarın adı bundan sonra Atatürk Bulvarı'dır. Bundan sonra gelecek nesiller de bu bulvarın adını farklı isimlerle değil devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adıyla anacakladır."

Vali Canalp, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonu ve meydanındaki düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Edirne Belediyesinin Selimiye Meydanı ile ilgili hazırladığı ödüllü projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sağladığı finansman ile hayata geçtiğini dile getiren Canalp, "Bu muhteşem eserin 360 derece çevresi yenileniyor. Bu alan bittiği zaman Selimiye Camisi ihtişamıyla bir kez daha göz dolduracak. Aynı zamanda camide de esaslı bir restorasyona başlandı." diye konuştu.

Canalp, Eski Cami'nin bir minaresinin de restore edildiğine dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Türkiye'nin en uzun Atatürk Bulvarı'nı açtıklarını ifade etti.

Edirne'de ana caddelerin olduğu yolların Atatürk Bulvarı olarak bir araya toplandığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kimi bölümü Talatpaşa Asfaltı kimi bölümü Londra Asfaltı bir bölümü E-5 olan ana caddemizin isminin bu önemli günde Atatürk'ümüzün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümünde bütünüyle Atatürk Bulvarı olmasını arzu ettik. Belediye Meclisimizde oy birliğiyle kararı aldık. Sayın Valimiz de kararın Valiliğe iletildiği gün bu Meclis kararını onaylayıp tarihi bir imza attılar, kendilerine Edirne halkı adına çok teşekkür ediyorum. Yıldırım'daki otoban köprüsünden başlayıp TED Edirne Koleji'nin oradaki yeni Kırklareli Kavşağı'nın oraya kadar toplamı 18 bin 742 metre uzunluğunda bir bulvar. Bana göre Türkiye'nin en uzun Atatürk Bulvarı'nın bugün açılışını yapıyoruz."

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Atatürk Bulvarı açıldı
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Atatürk Bulvarı açıldı
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Atatürk Bulvarı açıldı
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Atatürk Bulvarı açıldı
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde Atatürk Bulvarı açıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Bulvarı, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde 'Atatürk Bulvarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde "Atatürk Bulvarı" açıldı - Son Dakika
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