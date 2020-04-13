Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 86'ncı yılı kutlandı - Son Dakika
Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 86'ncı yılı kutlandı
6 saat önce
BALIKESİR'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 86'ncı yıldönümü sosyal mesafenin korunduğu sade törenlerle kutlandı.
BALIKESİR'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, Edremit
ve Ayvalık
ilçelerine gelişinin 86'ncı yıldönümü sosyal mesafenin korunduğu sade törenlerle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçesini ziyaret edişinin 86'ncı yıldönümü, ilçe meydanlarında protokol mensuplarının katıldığı sosyal mesafeye uyulan sade törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, Atatürk anıtlarına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler son buldu.
- Ayvalıkbalıkesir
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:49 Kaynak: DHA
Son Dakika Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi