Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 87'nci yılı kutlandı - Son Dakika

BALIKESİR'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 87'nci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'ı ziyaret edişinin 87'nci yılı, ilçe meydanlarında protokol üyelerinin katıldığı törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, törende yaptığı konuşmada, "Biz Edremitliler, 87 yıl önce sadece bir komutanı, bir kurtarıcıyı, bir lideri ağırlamadık. Belki bunun kadar önemlisi bir öğretmeni ağırlayıp, dersler de aldık. Biz Edremitliler, Atatürk'ten o gün makama saygıyı öğrendik. Bugün başkan vekili olarak oturduğum başkanlık koltuğu kendisine gösterilip, buyur edildiğinde 'O yerin sahibi vardır. Ben şöyle oturayım' diyen bir ince ruhu gördük. Biz Edremitliler, halkla kucaklaşmanın ne olduğunu öğrendik" dedi.