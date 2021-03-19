Atatürk'ün efsane pozunun buzdan heykeli yapıldı - Son Dakika

ANTALYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü dolayısıyla buzdan heykellerin olduğu Kar Dünyası'nın da bulunduğu Antalya Akvaryum'da, Atatürk'ün Kocatepe'deki efsane pozunun buzdan heykeli yapılarak sergiye açıldı.

Avrupa'nın en uzun tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen efsane fotoğrafındaki duruşu, heykeltıraş Tümay Ülkay tarafından buzdan heykel olarak yapıldı. Türk bayrağı fonunun kullanıldığı Atatürk'ün 1 metre 20 santimlik buzdan heykeli, Akvaryum ve bünyesindeki Kar Dünyası, Wild Park, Face to Face gibi alanları gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AHDE VEFA ESERİAtatürk heykelinin, Tümay Ülkay tarafından yapıldığını belirten pazarlama sorumlusu Hilal Karayılmaz Sin, "Gelen misafirlerimize hem ulu önderimizi hatırlatacak hem de bugünü tekrardan gündeme getirecek ahde vefa için güzel bir eserle onları karşılamak istedik. Yılın 365 günü Antalya Akvaryum'da şehit yakınları ve gazilerimizi ücretsiz ağırlıyoruz. 12 Mart- 21 Mart arasında ise bütün kolluk kuvvetlerimiz için ücretsiz ve üç yıldır 20 binin üzerinde misafir ağırladık" dedi.

10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum'da Sürüngenler Dünyası (Wild Park), Kar Dünyası (Snow World), Face to face (Balmumu müzesi) gibi çok sayıda aktivite alanı bulunuyor.