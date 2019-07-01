Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü

17 dakika önce

Vali Ali Arslantaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü, System.String[]
Vali Ali Arslantaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere 28 Haziran 1919'da otomobille Sivas'tan Erzurum'a hareket edip yolu üzerindeki köy ve kasabalara uğrayarak 1 Temmuz 1919 günü Erzincan'a geldiğini kaydederek, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadelemizin lideri Büyük Önder Atatürk'ü ağırlamanın sevincini yaşayan Erzincanlılar da birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. 1 Temmuz tarihi bağımsızlık güzergahının önemli duraklarından biri olan ilimiz için ayrı bir öneme sahiptir. Erzincan halkı o zor günlerde, işgal güçlerinin tüm baskı ve zorlamalarına rağmen, Atatürk ve silah arkadaşlarına bağımsızlık yolunda her türlü desteği tereddütsüz vermiştir. Tüm yokluklara ve zor şartlara rağmen birlik ve beraberlik ruhuyla, Milli Mücadele'de yer alan Erzincanlılar, bugün de ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin daha da üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok İmar Barışı'nda yapı kayıt bedeli ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması Damat ile kayınpeder arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 09:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 100. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]