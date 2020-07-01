Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

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Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, ellerinde Türk bayrakları ile Şehit Enes Bediz Meydanı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.

Katılımcılar burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere 1 Temmuz 1919'da Erzincan'ı şereflendirdiğini belirterek, "Milli Mücadele sürecinde gösterdiği üstün başarı ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılması yolundaki gayreti, çalışma azmi, belirlemiş olduğu ilkeler, izlediği her adım bizlere örnek olmalı, onun yolunda ilerlemek onun ülkü ve ilkelerini devam ettirmek en büyük hedefimiz olmalıdır." dedi.

Atatürk'ün, kente 4 kez geldiğini ifade eden Aksun, şunları kaydetti:

"Erzincan'ın ve Erzincanlıların desteği Milli Mücadele'ye güç katmış, ümit vermiştir. Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve aynı inanç ile buradadır, dün olduğu gibi bugün de milli bir müdafaa gerektiğinde hazır ve nazırdır. Erzincan vatanperverliğin, kardeşliğin şehridir. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzincanımızın da kulağı mazide, gözü atide, ulu önderin izindedir. Gösterdiği hedefe belirlediği ilkeler çerçevesinde, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gayret etmektedir."

10. sınıf öğrencisi Merve Kurtaran'ın "Atatürk'ü Anlamak" şiirini okuduğu törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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