Üye Girişi
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı

03.07.2021 11:52
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıldönümü dolayısıyla Ilıca'da da resmi tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıldönümü dolayısıyla Ilıca'da da resmi tören düzenlendi. Temsili bayrağın Atatürk Anıtı'na taşınmasıyla birlikte başlayan törende Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın yaptığı "Erzurum ve Atatürk" tarifi tören alanındakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Başkan Orhan, Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Erzurum'a gelişinin tesadüfi olmadığına dikkati çekerek, "Gazi Erzurum'u seçmiştir, çünkü Erzurum bu ülkenin muhkem bir kalesi, giriş kapısı, şeref, onur ve haysiyet levhasıdır" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'inci yıldönümü dolayısıyla ilk tören Aziziye ilçesinde düzenlendi. Ilıca'daki Şehitlik Parkı'nda düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Metin Baskın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı.

"3 Temmuz sıradan bir gün değildir"

"23 Temmuz" denilince akıllara Erzurum Kongresi'nin geldiği gibi, 3 Temmuz denildiğinde ise, hafızalarda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelişinin canlandığını dile getiren Başkan Orhan, "Bu geliş ki; Cumhuriyet için toprağa atılan ilk tohum, milli kurtuluşumuza açılan ilk kapı ve ilelebet baki kalacak olan bağımsızlığımızın ilk adımıdır. 3 Temmuz; kahraman bir milleti ayağa kaldıran, şahlandıran ve karanlıkları yırtarak ufku aydınlatan yeni bir günün doğumudur. 3 Temmuz; Ilıca'dır. 3 Temmuz Erzurum'dur. 3 Temmuz Sivas'tır, Ankara'dır, Ege'dir, Marmara'dır. 3 Temmuz; doğusuyla-batısıyla, kuzeyiyle ve güneyiyle Anadolu'nun tapu mührüdür, övünç madalyasıdır, kıvanç vesikasıdır. ve 3 Temmuz; Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bu kutlu beldede, yani Ilıca'mızda gözyaşlarına boğulduğu ve 'Bu Milletle Neler Yapılmaz ki!' diyerek, yedi düvele birden meydan okuduğu günün adıdır" dedi.

Milli mücadele Erzurum'dan başladı

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 102 yıl önce Erzurum'a gelişinin bir tesadüf olmadığının altını çizen Başkan Orhan, "Gazi Erzurum'u seçmiştir, çünkü Erzurum Anadolu'nun önsözüdür. Çünkü Erzurum bu ülkenin muhkem bir kalesi, giriş kapısı, şeref, onur ve haysiyet levhasıdır. Erzurum şehitler yurdudur, şüheda otağıdır. Erzurum kutlu ve bir o kadar mübarek beldedir. Erzurum candır, Erzurum canandır. ve Erzurumlu her bir Dadaş; vatanı için, bayrağı ve milleti için ölüme gardaştır, şehadete yoldaştır. Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi Erzurum'dan başlatmış olmasının altında yatan sır da işte budur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Erzurum'da çevresine bakan herkesin tabyalar ve kaleler göreceğini belirten Başkan Orhan, "Bu şehir tabyalar şehridir, kal'alar şehridir, gazalar şehridir. Bu şehir cehd edenlerin, cihad edenlerin ve mücahidlerin şehridir. O yüzden Cumhuriyet'in ilan ediliş tarihi olan 29 Ekim 1923'ün arka planında ve tarihin derin hafızasında 3 Temmuz vardır, 23 Temmuz vardır, Ilıca ve dolayısıyla da Erzurum vardır" diye konuştu.

Milli birlik ve beraberlik vurgusu

"3 Temmuz'da Erzurum'a gelişi ve ardından 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'ni toplayışı ile Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda önemli bir adım atmış olan Mustafa Kemal, aslında bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu da resmetmiştir" diyen Başkan Orhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"O millet ki; yokluğa, yoksulluğa ve her türlü çaresizliğe rağmen vatanı için canından geçmeyi canına minnet saymış, bağımsızlık yolunda Gazi'yi bir an olsun yalnız bırakmamıştır. İşte bu milli birlik ve beraberlik yürüyüşüyle toplanan Erzurum Kongresi, milletin sarsılmaz iman ve inancını ortaya koymuştur. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, necip milletimizi şahlandıran birer manifestoya dönüşmüş ve bu kararlar ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol imar ve de inşa edilmiştir. İşte bu bağlamda bizlere düşen en büyük sorumluluk; millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermemek; milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp korumak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmek olmalıdır." - ERZURUM

Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Milli, Ilıca, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor 12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu 11:23 Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu 10:20 Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu

Son Dakika Haberleri
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:55 Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı ileri sürüldü
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı
11:09 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu         
12:06
Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı ileri sürüldü Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı ileri sürüldü         
11:55
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
1 yıl boyunca takıntı haline getirdiği kadını öldüren katilin, daha önce çocuğa cinsel istismardan hapis yattığı ortaya çıktı 1 yıl boyunca takıntı haline getirdiği kadını öldüren katilin, daha önce çocuğa cinsel istismardan hapis yattığı ortaya çıktı         
09:58
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Cumhurbaşkanı kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu Cumhurbaşkanı kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu         
05:13
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 12:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Erzurum'a gelişi Ilıca'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement