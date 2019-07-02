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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri

40 dakika önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Erzurum Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "100. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri" kapsamında Palandöken ilçesindeki Türkiye'nin tek atlama kulelerinde Olimpiyat Meşalesi yakıldı.
Etkinlikler kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan ile çok sayıda kişi Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar fener alayıyla yürüdü.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösteri yaptığı yürüyüşte, bir asır önceki askeri kıyafetleri giyen atlı askeri birlikler, polisler ve vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden geçiş yaptı.
Katılımcıların söylediği marşlar eşliğindeki yürüyüşte büyük Türk bayrağı açan polisler "Hoş Geliş Ola Mustafa Kemal Paşa", "Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz" ve "Can, Hoş Sefa Gelmişsen" yazılı dövizler taşıdı.
Yürüyüşün sona erdiği Havuzbaşı Kent Meydanı'nda ise harman dalı ve zeybek oynayan polisler ilgiyle izlendi.
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:48 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Palandöken, Güncel
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