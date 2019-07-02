Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
54 dakika önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıldönümü etkinlikleri fener alayıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Erzurum
'a gelişinin 100. yıldönümü etkinlikleri fener alayıyla başladı.
Tören çok sayıda vatandaşın katılımıyla Çifte Minareli Medrese
yakılan fenerlerle başladı. Atlı süvariler ve çok sayıda polis de yürüyüşte hazır bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş Havuz Başı'nda son buldu. Törenin sonunda polislerin zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Erzurum Valiliği
ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi 15 gün sürecek bir kutlama programı düzenledi. Programın içerisinde cirit gösterileri, söyleşiler, paneller ve sergilerde yer alıyor. Törenler, yarın Atatürk'ün Erzurum'a ayak bastığı İstanbul
Kapı ve Kongre binasında devam edecek. - ERZURUM
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