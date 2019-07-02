Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı

54 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıldönümü etkinlikleri fener alayıyla başladı.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıldönümü etkinlikleri fener alayıyla başladı.

Tören çok sayıda vatandaşın katılımıyla Çifte Minareli Medrese yakılan fenerlerle başladı. Atlı süvariler ve çok sayıda polis de yürüyüşte hazır bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş Havuz Başı'nda son buldu. Törenin sonunda polislerin zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi 15 gün sürecek bir kutlama programı düzenledi. Programın içerisinde cirit gösterileri, söyleşiler, paneller ve sergilerde yer alıyor. Törenler, yarın Atatürk'ün Erzurum'a ayak bastığı İstanbul Kapı ve Kongre binasında devam edecek. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 23:29:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]