Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Havuzbaşı'nda program düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sekmen, törende yaptığı konuşmada, bugünün milletin başlattığı milli direniş ve mücadelenin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Milli Mücadele'nin 101 yıl önce Atatürk'ün Erzurum'a ayak basmasıyla başladığını aktaran Sekmen, "Bu mücadele ki Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. Bundan 101 yıl önce yurdumuzun birçok bölgesi işgal edilmiş ve cennet vatanımız İtilaf Devletleri arasında pay edilmeye başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan süreç, esasen milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade etmekteydi." diye konuştu.

Atatürk'ün, "Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız." diyerek başlattığı yolculukta ikinci durak olarak Erzurum'u seçtiğini anlatan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, Paşa şundan emindir. Erzurum, tarihte Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış, hunharca katliamlara maruz bırakılmış, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış bir kent, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve de en ulvi mücadeleyi verecektir. Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle, 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' diyerek tarif ettiği o dönem, Milli Mücadele'nin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değil, vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır."

Sekmen, Erzurum insanının cesur, gözü kara, fedakar, koruyan ve savunan nitelikte olduğuna vurgu yaparak, bu sebeple Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin tesadüf değil, tam tersine Milli Mücadele'nin şahlanması sürecinde Dadaşlara duyduğu inanç ve güvenin ifadesi olduğunu kaydetti.

Programa, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Metin Kahraman, İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, çeşitli kurumların müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.