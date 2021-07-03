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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

03.07.2021 13:57
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Muharip Gaziler ve kentteki bazı cirit kulübü üyesi sporcularla Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, törende yaptığı konuşmada, bugünün, Müslüman Türk yurdu Erzurum'un, aziz vatanının bölünmez bütünlüğü uğruna en milli ve en ulvi mücadeleyi başlattığı günün yıl dönümü olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ve ilkelerinin ulusal boyuta taşındığı kongre için 102 gün önce Erzurum'a geldiğini dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"3 Temmuz, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dadaşlarla birlikte yola çıktığı ve çok sevdiği askerlik görevinden istifa ederek sineyimillete dönüşünün ilk adımıdır. Yine bugün, Atatürk'ün hemşehrileri Dadaşlarla birlikte milli sınırlar içerisinde vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün şiar olarak kabul edilip, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarına başlanıldığı gündür."

Sekmen, Erzurum'un, milli ruh ve iradenin sembolü, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzide tarifi olduğunu belirterek, "İşte bu yüzden Erzurum demek; Türkiye Cumhuriyeti demek, Türkiye Cumhuriyeti demek de Erzurum demektir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, Doğu'nun Muzaffer Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ve aziz vatanımız uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Programa katılanlar daha sonra Yakutiye ilçesindeki Atatürk Evi'ni gezdi.

Vali Memiş de programdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 102 yıl önce Erzurum'a ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu, bizim için büyük bir onur, şeref, tarihi bir yıl dönümü. Bizler, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte yaşıyoruz. Atatürk, toplanan delegelerle birlikte burada 58 gün, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini, ulusun kaderinin yine kendisi tarafından tayin edileceğini karara bağlıyor. Burada bir bağımsızlık fitili ateşleniyor. Samsun, Amasya, Erzurum ve daha sonra Sivas kongreleri yapılıyor. Bu tarihsel gerçekleri gençlerimize, yeni nesillerimize aktarmak da boynumuzun borcu. Sadece protokol ile yaptığımız tören değil, anlamını da idrak ederek yaşamamız lazım."

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Samsun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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