ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

03.07.2022 13:56

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.

Törenler, 103 yıl önce Atatürk'ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbul Kapı'da başladı. Türk bayrağının karşılanması sonrası kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atlı ciritçilerin de yer aldığı yürüyüşte öğrenciler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Atatürk Anıtı önünde devam eden törene Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, askeri ve mülki erkanın yanı sıra gaziler katıldı. Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, milletin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 103'üncü yıl dönümünün kutlandığını söyledi. Sekmen, Bu öyle bir mücadeledir ki 103 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele Erzurum Kongresi'yle kök salan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yıkılmaz bir çınara dönüşür dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği Atatürk Anıtı'ndaki tören, bar ekibinin gösterisiyle sona erdi. Vali Okay Memiş ve törene katılanlar daha sonra Atatürk'ün 57 gün kaldığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Vali Memiş ve beraberindekiler, burada 103 yıl önce yaşananlarla ilgili bilgiler aldı.

Tören sonunda açıklamada bulunan Vali Memiş, Bugün 3 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü. Bizim için çok tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış, Erzurum Kongresi'yle bütün dünyaya Türk milletinin kaderini yine Türk milletinin kendisinin tayin edeceğini ve yine bütün dünyaya manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini Erzurum'dan haykırmıştır dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: ATATÜRK'ÜN ERZURUM'A GELİŞİNİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement