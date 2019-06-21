Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 99. yılı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve müdürleri, sivil toplu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. A protokolünün, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu. Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cezmi Karasu, günün anlamını belirten bir konuşa yaptı.



Program, günün anlamına binaen gerçekleştirilen "Atatürk Koşusu"nda dereceye giren öğrencilere Vali Çakacak tarafından madalya verilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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