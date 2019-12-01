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Atatürk'ün etkilenip okul müfredatına koyduğu Finlandiya'nın başarı hikayesi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erken emeklilik sebebiyle İskandinav ülkeleri battı" şeklinde bir açıklamada bulundu. Atatürk, bir zamanlar fakir bir İskandinav ülkesi olan Finlandiya'nın yükseliş hikayesini anlatan Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını okul müfredatlarına konulmasını istemişti.
İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu devletlerin başında geliyor.
Bu ülkelerden Finlandiya, geçtiğimiz yüzyılda yokluk, açlık ve fakirliğin pençesinde kıvranırken, milli bir seferberlikle 50-60 yıl gibi kısa bir süre zarfında bölgesinin ve dünyanın siyasi ve ekonomik açıdan ileri gelen devletlerinden biri haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:28
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