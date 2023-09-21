Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor - Son Dakika

Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor

Son Güncelleme: 21.09.2023 09:57

Şarkıcı Gülben Ergen, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki lise öğrencisine ''Nefesi boğazına tıkansın" diyerek beddua etti. 3 çocuk annesi Ergen'in sözlerine sitem eden birçok kullanıcı ''Senin de çocukların var, kınama'' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da bir lisede Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S. tutuklandı. Görüntüye sessiz kalmayan Gülben Ergen ise "Nefesi boğazına tıkansın" diyerek tepki gösterdi. Çocuğa beddua eden Ergen'in sözleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

BEDDUA ETTİ

X hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" ifadelerini kullandı. Ergen daha sonra yaptığı paylaşımda lise öğrencisinin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirterek "Bu saygısız, minnetsiz, edepsizin tutuklanması yetmez! Sınır dışı edilsin! O sırıtan yüzü gülmez bilemez olsun" dedi. Ergen'in sözleri kısa sürede hızla yayılınca tepkiler de beraberinde geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra "Çocuklar Gülsün Diye" adında okulları bulunan 3 çocuk annesi Ergen için "Evlatların var kimseyi kınama" yorumu yapıldı.

Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen, tepki çekti

NE OLDU?

Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

İşte Gülben Ergen için yapılan bazı yorumlar...

Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen, tepki çekti

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Son Dakika Eğitim Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor - Son Dakika
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