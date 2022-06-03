Atatürk'ün Fotoğrafını Kâbe Fotoğrafının Üzerine Montajlayan Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını Kabe fotoğrafının üstüne montajlayıp paylaşan sosyal medya kullanıcısı hakkında, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını Kabe fotoğrafının üzerine montajlayıp paylaşan sosyal medya kullanıcısı hakkında, '5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILARAK GÖZALTINA ALINMASI TALİMATI VERİLDİ

Başsavcılık, söz konusu fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısının kimliğinin tespit edilmesi ve gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.