Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Yıldırım ve Teymur adına ortak yayımlanan mesajda, Gaziantep şehrinin yardım almaksızın 11 ay boyunca açlıkla, sefaletle, yoksullukla mücadele ederek bu toprakları emperyalistlere karşı eşsiz bir direnişle savunduğu vurgulandı.



Verdiği destansı mücadele sonrasında 6 bin 317 şehit veren ve geri kalanı da gazi olan Gaziantep şehrinin 86 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile buluştuğunu belirten Yıldırım ve Teymur, "Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle kahramanlığını, cesaretini hayatının her yerine yansıtan, gerek insani, gerekse ticari hayatta örnek gösterilen hemşehrilerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 86. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandılar.

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