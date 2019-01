Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 86. Yıl Dönümü Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün, Gaziantep 'e gelişinin 86'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı. Kutlama programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'de katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Atatürk'ün kenti ziyareti sırasında halka hitap ettiği Kendirli Kültür Merkezi'nde devam etti.Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve İmam Hüseyin Filiz , Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Ufuk Arıcan, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Bakan Gül, Atatürk'ün vatandaşlara hitap ettiği balkonun önündeki törende yaptığı konuşmada, 86 yıl önce bir Gazi Komutan ve bir Gazi şehrin bir araya geldiğini kaydetti. Antep 'in her zaman milli mücadelenin, ülkemizin, kadim coğrafyanın geleneklerini koruyan kutlu bir şehir olduğunu söyleyen Bakan Gül, "Gaziantep'te sergilenen Milli Mücadele kahramanlığı, Türkiye 'nin bu aziz toprakların kurtuluşunun en büyük meşalesi olmuştur. 86 yıl önce burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi şehre yaptığı hitabında da söylediği gibi "Ben Anteplileri gözlerinden nasıl öpmem, onlar yalnızca Antep'i değil bütün Türkiye'yi kurtardılar" diye gerçek bir kahramanlığı sergileyen şehir" dedi.Gaziantep'in her zaman birlik ve beraberliğini koruyarak bütün Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Bakan Gül, "Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle, zenginiyle, fakiriyle biriz, beraberiz hep birlikteyiz. O gün düşman ayakları buraya bastığında zenginiyle, fakiriyle, Türküyle, Kürdüyle bu toprağa düşman ayağı bastırtmam diyerek şehit olan, gazi olan bir şehirdir. İşte bu ruh nasıl Antep'i Gazi yaptıysa, Türkiye'yi de her zaman bağımsız yapmıştır. Bunun örneklerini Milli Mücadele'de gördük, bunun örneklerini yakın zamanda 15 Temmuzda gördük" şeklinde konuştu.Vali Gül, yaptığı konuşmada Gaziantep'in Gazilik unvanını iliklerine kadar hak eden, hisseden ve bunu yaşatan bir şehir olduğunu aktararak tarihi bir güne şahitlik edildiğini söyledi.Gaziantep'in o gün ki nüfusunun dörtte birini şehit olarak verdiğini bildiren Vali Gül, "6317 şehidi olan ve diğerlerinin hemen hemen Gazi olduğu bir şehir. Dönemin Cumhurbaşkanı , kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirerek 1933 yılında ziyaret ettiği günü her yıl sizlerle beraber anıyor, kutluyoruz. Gaziantep, gerek Gaziantep savunmasında, gerek 1933'ten sonra her geçen gün gelişerek, büyüyerek Gazi Mustafa Kemal'in Gaziantep'e, milletimize gösterdiği hedeflere hızla ilerliyor. Gün itibariyle 7 milyar dolar ihracatı olan, 12 milyar dolar dış ticareti olan ve bölgesinin çekim merkezi olan bir şehir. Gençlerimizle beraber, sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha da ileriye götüreceğiz" şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelerek Gaziantep'in kahramanlığını tüm dünyaya, bütün Türkiye'ye örnek olarak gösterdiğini dile getirerek böyle bir şehrin evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.Öğrencilerin şiir okuduğu tören, Büyükşehir Belediye bandosunun sunduğu mini dinletinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - GAZİANTEP