Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçedeki törenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, belirlenen katılımcılar ile gerçekleştirildi.

Tören, 2. Kolordu Karargahı önüne temsili olarak Atatürk'ün gelişini canlandıran Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri ellerinde Türk bayrağıyla gelmesiyle başladı.

Atatürk Anıtı'na, İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Programa, askeri ve mülki erkan ile protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.