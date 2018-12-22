Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 99. Yıl Dönümü Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.





Etkinlik, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda, Hacıbektaş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a Türk bayrağı takdim edildi.





Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezindeki programda, sema gösterisi yapıldı.





Burada konuşma yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, istiklal mücadelesinde ilçenin önemli bir merkez olduğunu belirterek, Atatürk'ün Hacıbektaşlıların desteğini almak için ilçeye geldiğini anlattı.





Selmanpakoğlu, "Ulu önder Atatürk'ün ilçemize gelişi programlanmış bir ziyaretti. Alevi-Bektaşi toplumunun önderleri burada bulunuyordu. Milli Mücadele'de onların desteğini almak maksadıyla buraya geldi ve cumhuriyetin kurulacağını ilk defa burada söyledi." dedi.





Programın ardından katılımcılar, Atatürk'ün bir gece konakladığı "Atatürk Evi"ni ziyaret etti.





Etkinliklere, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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