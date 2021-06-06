Üye Girişi
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı

06.06.2021 17:08

20 Eylül 1928'de 'harf inkılabı' çalışmaları için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği Kayır Han'ın, özel mülke geçtiği ve yeni sahiplerinin hanı ahır olarak kullandığı ortaya çıktı. Tarih meraklıları ise hanın restore edilip, değerine yakışır bir şekilde kullanılması için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet tarihinde önemli olaylara tanık etmiş mekanların durumları tarih meraklıları tarafından merak ediliyordu. Cumhuriyet tarihine tanıklık etmesi nedeniyle hak ettiği değeri gören birçok yapının yanında, hak ettiği değere kavuşmamış çok sayıda yapı da mevcut. O yapılardan birinin Kayseri'deki Kayır Han olduğu ortaya çıktı. Atatürk'ün harf inkılabı için ziyaret ettiği hanın, özel mülke geçtikten sonra ahır olarak kullanılmaya başlandığı öğrenildi.

ALAEDDİN KEYKUBAD'IN EMİRİNİN İSMİ

Kayseri- Sivas kara yolunun 18'inci kilometresinde bulunan Kayır Hanı, 1200'lü yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yapıldı. Hana, o dönem Alaeddin Keykubad'ın emirlerinden olan 'Kayır Han' ismi verildi. İpek Yolu üzerindeki han, geçen süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de 'harf inkılabı' için 20 Eylül 1928'de gittiği Kayseri'de, Kayır Hanı'nı ziyaret etti. Atatürk, burada Gesi, Mancusun, Efkere, Vekse ve Isbıdın köylerinin halkıyla bir araya gelip, öğrencilere yeni harflerle ilgili sorular sordu.

Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı

HARF İNKILABININ DENEMELERİ YAPILDI

Öğrencilerin cevaplarıyla mutlu olduğu öğrenilen Atatürk'ün, sonrasında tarihi handan ayrılarak Kayseri'ye gittiği belirtildi. Tarihi han, o süreçten sonra özel mülkiyet olarak kullanılmaya başladı. Ahır yapılan tarihi han görenleri üzüyor. Tarihi hanın bazı bölümlerinin de bakımsızlık nedeniyle tahrip olduğu görüldü.

Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı

ÖĞRENCİLERİN CEVAPLARINDAN MUTLU OLDU

Tarihi han hakkında bilgi veren tarihçi Bilgin Yazlık, "Burada harap halde bulunan yapı, aslında bir han. Burası Kayır Hanı. Kayır Hanı isminin, Alaeddin Keykubad döneminde emirlerden birisi olan Kayır Han'dan geldiğini düşünmekteyiz. Bu han, mevcut haliyle son 100 yıl içinde tadil görmüş bir han. Tabii bu han Türkiye için önemli bir ziyarete ev sahipliği yapmış. Mustafa Kemal Atatürk, 'Harf İnkılabı' olan 1 Kasım 1928'den 40 gün önce 20 Eylül 1928'de Sivas'tan Kayseri'ye ziyarete geliyor. Gelirken de özellikle öncesinden Gesi, Mancusun ve Isbıdın bölgesindeki öğrencilerden bir grup oluşturuluyor. Burası Sivas güzergahında olduğu için geçerken uğrayacağı, mükellef sofrası da kurulmuş bir karşılama merasimi düzenleniyor. Atatürk, burada yeni harflerin tetkikini gerçekleştiriyor. Bu bölgedeki öğrencilerin konuya vakıfiyeti, sorulan sorulara verdikleri cevaplar Atatürk'ü son derece memnun ediyor. Hatta bazılarına 'bu çocuklarda potansiyel var' tavsiyelerinde bulunduğu biliniyor. Bu durum o çocukların torunları tarafından halen anlatılır. Atatürk bu ziyaretinden sonra hemen Kayseri'ye devam ediyor" diye konuştu.

Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı

"TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR"

Tarihçi Yazlık, hanın son durumunun üzücü olduğunu belirterek, "Kayır Hanı, bugün ne yazık ki kaderine terk edilmiş bir durumda bulunuyor. Şu an özel mülk halinde. Gönül ister ki restore edilsin ve kendi geçmişine layık bir şekilde eğitim müzesi olsun. Eski ihtişamına kavuşturulabilir. Çünkü tanıklık etmiş olduğu tarihi olaylar, son derece değerli. Şu an ne yazık ki gördüğünüz gibi bir vatandaşın mülkü olarak içinde hayvan beslenmektedir. Şu an kapalı ama içine girildiği zaman duvarlarının esnediği görülecektir. Bu şekilde bakımsız, tedbir alınmadan bırakılırsa çok uzun ömrü olacağını düşünmüyorum. Kısa sürede yıkılacağını tahmin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet B.'ye ait olduğu öğrenilen tarihi hanın özel mülkiyet olması nedeniyle restore edilemediği belirtildi.

Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı
Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Eylül, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 18:13 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı
16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 17:53 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç         
18:14
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı         
18:02
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:47:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün harf inkılabı öncesinde ziyaret ettiği hanın, ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement