Atatürk'ün harp okuluna girişinin 123'üncü yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün harp okuluna girişinin 123'üncü yılı törenle kutlandı

13.03.2022 13:25

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 123'üncü yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle kutlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 123'üncü yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle kutlandı.

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile davetliler katıldı. Salona girişinde öğrencileri "Harbiyeliler, merhaba" diyerek selamlayan Bakan Akar ile komutanların yerlerini almasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'YUNANCAYLA BERABER 6 DİLDE EĞİTİM VERİYORUZ'

Törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenci olarak KHO'na girişinin 123 yılı nedeniyle düzenlenen töreni onurlandırmaları nedeniyle misafirlere teşekkür etti. Atatürk'ün ileride koyacağı ilkelerin ve yeniliklerin temel düşüncelerini burada edindiğini belirten Yaralı, "Bu şanlı çatı altında milli ve manevi değerlere sahip bütün Harbiyelilerle ülkemizin tüm hak ve menfaatlerini korumak asil milletimizin egemenliğini ve bağımsızlığını kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak üzere faaliyetlerini bilen, gerçekçi, detaycı ve hedef odaklı eğitim anlayışıyla devam ediyoruz" dedi. Temel gayelerinin binlerce yıllık tarihten süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere, milli benliğe bağlı gençler yetiştirmek olduğunu belirten Yaralı "Ülkemizin jeopolitik öneminin bilinciyle, bulunduğumuz coğrafyanın gerekliliklerini yerine getirerek, ülkemizin menfaatlerini daha etkin korumak maksadıyla bu yıl Yunanca'nın eklenmesiyle 6 yabancı dilde eğitim verilmekte, bu programlar doğal konuşmacı programıyla desteklenmektedir" diye konuştu.

HARBİYELİLERDEN 'İÇİMİZDE' CEVABI

Geleneksel yoklamanın yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki apolet numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "İçimizde" dedi. Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız" ifadesini kullandı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nca hazırlanan 'Harbiyeli Mustafa Kemal'den Lider Atatürk'e Yolculuk' adlı sahne gösterisi sergilendi. Tören, Akar ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Harbiye Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

BAKAN AKAR: ASLA TESLİM OLMAYACAKSINIZ

Törenin sonunda konuşan Bakan Akar, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirtti. Bir milletin vatanını ancak o milletin evlatlarının, ordusunun koruyacağını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Bunu gazetelerden okuyoruz, televizyonlarından seyrediyoruz. İttifaklar, mutabakatlar, sözleşmeler, anlaşmalar tabii ki gerekli. Fakat sonuçta vatanı o milletin evlatları, o milletin ordusu koruyor. Etkin, caydırıcı, saygın orduya ihtiyacımız her zamankinden daha gerekli. Sizler burada ve kıtalarda alacağınız tecrübelerle emir ve komutasında önemli görevler alacaksınız. Her türlü fırsattan istifadeyle kazanacağınız bu yetenekler arasında en önemlisi; mücadele azim ve kararlılığıdır. Ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla mücadele edeceksiniz. Tüfekle, tankla, uçakla, gemilerimizle en üst teknoloji kullanılarak ancak gerektiğinde taşla, sopayla, kazmayla, kürekle mücadele edecek asla teslim olmayacaksınız. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadele etmek sizin en temel vasfınız olacak. Hepinize derslerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Atatürk'ün harp okuluna girişinin 123'üncü yılı törenle kutlandı
Atatürk'ün harp okuluna girişinin 123'üncü yılı törenle kutlandı
Atatürk'ün harp okuluna girişinin 123'üncü yılı törenle kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Hulusi Akar, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün harp okuluna girişinin 123'üncü yılı törenle kutlandı - Son Dakika


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