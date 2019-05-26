Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı

6 saat önce

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı fener alayı ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı, System.String[]
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı fener alayı ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.
Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi işbirliği, Havza Meslek Yüksekokulu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesinin katkıları ile düzenlenen gecede vatandaşlar, Havza Atatürk Evi önünden ellerinde Türk bayrakları ile fenerlerle toplandı.
Fener alayı Mehmetçik Meydanı'nda sona erdi. 100. yıl anısına, 500 havai fişekle gösteri yapıldı.
Fener alayına, Kaymakam Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]