Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

Özdemir, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız." ifadesinde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir. Bunun en büyük nişanelerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Eylül 1924 yılında ilçemizi ikinci ziyaretinde o veciz sözleri ve ilçemize hediye ve emanet ettiği Cumhurbaşkanlığı forsudur. Havza dün olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliği için gereken her şeye hazırdır. Bu sene pandemi nedeni ile bu onur günümüzde meydanlarda birlikte olamazsak da tüm Havzalıların bu gururu yüreklerinde coşku ile yaşadıklarını biliyorum. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçen şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim."