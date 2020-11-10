Atatürk'ün hayatı Medicana'da - Son Dakika

Atatürk'ün hayatı Medicana'da

10.11.2020 13:46
Atatürk'ün hayatı Medicana'da, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında Medicana International İzmir Hastanesi, Atatürk'ün özel eşyalarının ve belgelerinin sergilendiği sergiye ev sahipliği yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılında Medicana International İzmir Hastanesi, Atatürk'ün özel eşyalarının ve belgelerinin sergilendiği sergiye ev sahipliği yaptı.

İzmir'de 9 Eylül'de hizmet vermeye başlayan Medicana International İzmir Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde, "Gözleri Çelik Mavisi-Mustafa Kemal Atatürk" isimli sergiyi ziyaretçileri ile buluşturdu.

Atatürk'ün özel eşyaları ve yazışmalarının da içinde olduğu tüm parçalar, hastane içerisindeki özel sergi alanında sergiyi gezenlerle buluştu. Sergide, Atatürk'ün yazdığı en değerli kitaplardan Nutuk'ta yer alan ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı, cumhuriyetin ilan edilmesi gerekliliğini anlattığı bölüm, Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı çıkarılan fetva, Atatürk'ün emeklilik belgesi, Atatürk'ün İstanbul'un işgalinden hemen sonra gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinin haberini veren gazetenin orijinal kopyası, İzmir'in kurtuluşu anısına basılan Türk bayrağı, Erzurum ve Sivas kongrelerine ait orijinal belgeler, Atatürk'ün el yazması telgrafları gibi çok özel parçalar yer alıyor. Sergide, tüm dünyada sadece 4 tane bulunan ve kapağında Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Time Dergisi'nin 1923 baskısı ise büyük ilgi çekti.

"Mirasa sahip çıkıyoruz"

İlk kez bir sağlık kuruluşunda böyle bir serginin açıldığına dikkat çeken Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Sibel Durgun, "Atamızın ölümünün 82. yılında böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük onuyor duyuyoruz. Sergi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı günlerden cumhuriyetin ilanına kadar giden yolu gözler önüne sermesi açısından da çok önemli. Her geçen gün özlemini büyüttüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili böyle bir sergiye gerek doktorlarımız, gerekse hastalarımız ve diğer misafirlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Tarihe tanıklık etmek isteyen herkesi sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Sergi, 15 Kasım'a kadar gezilebilecek. - İZMİR

Atatürk'ün hayatı Medicana'da
Atatürk'ün hayatı Medicana'da
Atatürk'ün hayatı Medicana'da
Atatürk'ün hayatı Medicana'da

Mustafa Kemal Atatürk, Hastane, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün hayatı Medicana'da - Son Dakika


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