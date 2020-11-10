Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı - Son Dakika

Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı

10.11.2020 12:44
Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde 10 Kasım'a özel sergilenen görselleri izlemeye giden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı Veli Altınkaya, "Vatandaşlarımız gösterim merkezine ilgi göstermeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde 10 Kasım'a özel sergilenen görselleri izlemeye giden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı Veli Altınkaya, "Vatandaşlarımız gösterim merkezine ilgi göstermeli" dedi.

Gösterim merkezinin Özel günlerde hazırlanan arşiv ve filmler ile birik ve beraberliğe katkı sağladığını söyleyen Veli Altınkaya, "Burası İletişim Başkanlığı'nın Türkiye genelinde inşa ettiği 7 dijital gösterim merkezinden birindeyiz. Kayseri'de bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü. Gazi'yi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kendisinin basın ile ilgili fevkalade önemli mesajları var. Hayatı tarih dolu, mücadele ve sıkıntı ile geçmiş bir kahramandan, bir devlet adamından bahsediyoruz. Dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu merkezde milli günlerimizde fevkalade güzel gösterimler yapıyor. Biraz önce 10 Kasım ile ilgili olan gösterimi izledik. Aslında şehrin meydanında olan bu merkez toplumu birleştirecek, bütünleştirecek olan her milli günlerimizde, gösterimlere ev sahipliği yapmakla, kaynaşmaya, dayanışmaya, birliğe ve beraberliğe de katkı sağlamış oluyor. Fevkalade güzel görseller hazırlamışlar. Cumhurbaşkanlığımız da devlet arşivlerinde Gazi'nin çok güzel filmleri, belgeselleri ve fotoğrafları var. Onlarla ilgili güzel de bir seslendirme yapılmış. Vatandaşlarımızın buraya daha azla ilgi göstermesini arzu ederiz. Sonuçta burası halkın yeri, halka açık. Dolayısı ile pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşlarımız buraya gelip, gün boyunca bu gösterimleri takip edebilirler" dedi.

Altınkaya, vatandaşların Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını bu merkezde görmesi gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğümüze ve bütün mesai arkadaşlarımıza bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserili tüm hemşerilerimizi ve çevre vilayetlerden gelen tüm vatandaşlarımızı bu gösterimi izlemeye davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa, çok büyük bir devlet adamıydı. 57 yıllık ömrünün neredeyse 40 yılını asker olarak bu devlete ve millete adamış bir insan. Elbette hastalığı son demde nüksetmedi, o cepheden o cepheye savaşırken o vücut, milli mücadele ve bağımsızlık aşkıyla yandığı bir dönemde hastalığa yakalandı. Ömrünün son deminde hasta yatağında yatarken bile daha Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını gündeme almış bir kahraman devlet adamıydı. Bu vesile ile yeniden Gazi'yi minnetle ve şükranla andığımı ifade etmek istiyorum."

Gösterimin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanlığı Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu tarafından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya hediye takdim edildi. - KAYSERİ

Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı
Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı
Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Kemal Atatürk, Altınkaya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında oldu, bundan sonra da olağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında oldu, bundan sonra da olağız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor         
11:04
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei