Atatürk'ün İlk Basın Toplantısının Yıl Dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 96. yıl dönümü kutlandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nce (KOGACE) Atatürk'ün, 96 yıl önce bir grup gazeteciyle toplantı yaptığı Kasr-ı Hümayun'da gerçekleştirilen törende, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün basın toplantısı yaparak mevcut durumu halkla paylaşma adına önemli bir çalışmayı burada gerçekleştirdiğini söyledi.



Halkı aydınlatma, kamuoyu oluşturma açısından devletle halk arasındaki en iyi köprünün basın olduğunu Atatürk'ün, o tarihte öngördüğünü ifade eden Aksoy, kendisinin Kasr-ı Hümyaun'da kurtuluş mücadelesine yazı ve yaptıkları haberlerle destek veren basın mensuplarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.



Aksoy, bu toplantıda Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı sonucunda ilan edilmesi düşünülen cumhuriyetin halka anlatılması konusundaki çalışmalarını ortaya koyduğunu dile getirerek, "Çanakkale'de verilen mücadele, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas genelgeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla her cephede verilen mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bugüne kadar özgür şekilde yaşamamıza fırsat veren bir ortam ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren her gün kendini geliştirerek daha iyi bir noktaya doğru ilerliyor. Bu ilerlemede basınımızın da çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.



"Cumhuriyet fikri ilk kez burada dile getirildi"



Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Atatürk'ün 96 yıl önce yaptığı basın toplantısında cumhuriyet fikrini ilk kez dile getirildiğini bildirdi.



Bunun Kocaeli için önemli bir ışık olduğunu anlatan Karaosmanoğlu, Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği cumhuriyete hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.



Karaosmanoğlu, özgür basının öneminden bahsederek, Kocaeli'deki yerel basınının Türkiye'nin en güçlülerinden olduğunu kaydetti.



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını dile getirerek, Kocaeli basınının Türkiye'de örnek ve başarılı olduğunu ifade etti.



KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çatak ise 16 Ocak tarihini "Basın Onur Günü" olarak kutladıklarını aktararak, bugünün Türk basın tarihi için çok önemli olduğunu belirtti.



Atatürk'ün henüz İstanbul işgal altındayken İzmit'te bu zarif av köşkünde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldiğini anımsatarak, "21.30 sularında başlayan toplantı 03.00'te sona erdi. Atatürk her zaman olduğu gibi içtenlikle gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Atatürk, kamuoyunun aydınlatılmasının gereğine inanıyordu. Atatürk, bu toplantı sayesinde fikir ve görüşlerini açıkladı. Atatürk bu toplantıda aynı zamanda, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını belirterek, cumhuriyetin kurulacağını İzmit'te bildirdi." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Çatak, günün anısına Aksoy, Karaosmanoğlu ve Doğan'a plaket takdim etti.



Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda günün anısına Aksoy, Karaosmanoğlu, Doğan, Çatak ve diğer katılımcılar tarafından sembolik basın toplantısı düzenlendi.

