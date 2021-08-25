Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü - Son Dakika

Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle kutlama programlarının iptal edilmesi nedeniyle Kaymakam Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.