"Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor" - Son Dakika

CK Enerji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, özel reklam filmi ile kutladı. Reklam filminde, "Atatürk'ün ışığını daha da parlatmak ve gençlerin yolunu aydınlatmak için var gücümüz ile çalışıyoruz" denildi.

Reklam filminde, her zaman daha fazlasını başarmak ve Atatürk'e verdiği sözü tutmak için çalışan gençleri, filme özel hazırlanan etkileyici bir müzikle merkeze taşıyan marka, Atatürk'ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatmak üzere var gücü ile çalıştığına vurgu yaptı. Reklam filminde başarı yolunda Türkiye'nin en büyük ışığının Atatürk olduğunun altı çizildi.

Reklam filminde, Türkiye'nin aydınlık yüzü olan gençler, gece ışıl ışıl sokaklarda koşup, bisiklet kullanıp, basketbol oynarken CK Enerji, onlara yollarını aydınlatmak için var gücü ile çalışma sözü veriyor. Reklam filmine CK Enerji'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.