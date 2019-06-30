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Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'ne davet

33 dakika önce

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri", 7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'ne davet, System.String[]
Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl Atatürk silueti oluşması dolayısıyla yapılan "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri", 7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, şenlikler için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Önal, bu yıl 23'üncüsü yapılacak olan şenliklere önceki yıllara oranla daha çok katılımın sağlanacağını beklediklerini ifade etti. Festival dolayısıyla ilçeyi ziyaret edeceklerin Atatürk siluetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ergin Önal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenlikler düzenlenecek. Amaç, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bu doğa harikası bölgeye turist çekmek. 7 Temmuz'da bu yıl şenliklerin 23'üncüsünü düzenleyeceğiz" dedi.

Bu yıl silueti izlemeye çok sayıda insanın gelmesini beklediklerini belirten Önal, yurt dışından da gelenlerin olacağını sözlerine ekledi.

Damal'daki Atatürk silueti

Atatürk silueti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği siluet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatleri arasında Atatürk siluetinin oluşumu izlenebiliyor. 1995'ten bu yana da her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Ardahan, Damal, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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