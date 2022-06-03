Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

03.06.2022 13:03
Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk'ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk'ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görselinin paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Savcılık, şüpheli hakkında "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

YORUMLAR
500
Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
11:38 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 16,50 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement