İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mustafa Kemal Atatürk 'ün, Kabe'nin üzerine oturuyormuşcasına montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ve özel bir üniversitede öğrenci olduğu iddia edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ayrıca, şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Atatürk'ün Kabe'nin üzerine montajlandığı fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında soruşturma - Son Dakika

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