Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 99. Yıl Dönümü

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kaman'a gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kaman'a gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kaman Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulu tarafından hazırlanan programda konuşan okul müdürü Üzeyir Yiğit, Kaman halkının milli mücadelede Atatürk ve arkadaşlarına sonuna kadar destek verdiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kaman'a gelişinin sahnelendiği tiyatro gösterisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken, öğrenciler şiirler okudu.

"25 Aralık Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 99. Yılı" kapsamında yapılan çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa, Kaymakam Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu ile kurum ve okul müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:55 Kaynak: AA

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