Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişi kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişi kutlandı

31 dakika önce

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) gelişinin 121'inci yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişi kutlandı, System.String[]

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) gelişinin 121'inci yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

'En büyük Harbiyeli' olarak nitelendirilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 121'inci yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin katıldığı törenle kutlandı. Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamlamasının ardından Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile törenin yapılacağı salona geldi. Salona girişinde öğrencileri 'Harbiyeliler merhaba' diyerek selamlayan Akar ile Komutanların yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dikkat çekti. Daha önceki törenlerde yan yana oturan Harbiyeliler, bu seneki törende alınan tedbirler kapsamında aralarına boşluk bırakarak otururdu. Tören geçen yıllara oranla daha kısa sürerken salonun da tören öncesi virüse karşı dezefenkte edildiği öğrenildi.

Törenin sonunda konuşan Akar, bugüne kadar yapılan operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirtti. Akar, gözlerini kırpmadan vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet için canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyerek, Harbiyelilerden okulda sağlanan imkanlardan sonuna kadar faydalanmalarını ve kendilerini çok iyi yetiştirmelerini istedi. Akar, Harbiyelilere, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere harfiyen uymaları talimatı da verdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Hulusi Akar, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:16 Kaynak: DHA
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