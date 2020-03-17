Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Harbiyeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü 13 Mart 2020 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Harbiyeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü 13 Mart 2020 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Milli Savunma Bakanlığı törene ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "En büyük Harbiyeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü 13 Mart 2020 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlanmıştır.


Söz konusu törenle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan bir takım gerçek dışı iddialar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.


Törenin geleneksel yoklamanın icra edildiği bölümünde her sene olduğu gibi Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283'e sıra geldiğinde tüm Harbiyeli öğrenciler ayağa kalkarak bir ağızdan 'içimizde' diye haykırmıştır" denildi.


Açıklamada, "Uygulama daha önceki törenlerle aynı şekilde yapılmış yine sadece öğrenciler ayağa kalkarak geleneksel yoklamaya katılmıştır. Salondaki diğer davetli ve görevliler ise doğal olarak bu sene de geleneksel yoklama sırasında ayağa kalkmamıştır. Bu uygulamanın daha önce de aynı şekilde hayata geçirildiği geçmiş törenlere ait fotoğraflarda da rahatlıkla görülmektedir.


Bu konuda, izandan yoksun, art niyetli, tarih ve kültür birikiminden uzak yorum ve yazılar bir kısım medya organında yer bulmuştur. Bahse yazı ve yorumlarda oturduğu ifade edilenler, zaten oturmak zorunda olan okuldaki albay ve teğmen rütbesindeki öğretmen personelimizdir.


Gerek yurt içi gerekse yurt dışında asil milletinin güvenliği ve huzuru için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakar mensuplarının moral ve motivasyonunu bozmayı, milletimizin bağrından çıkan ordumuz mensuplarının arasına nifak tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür söylemleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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