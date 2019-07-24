Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 86. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 86. yıl dönümü

39 dakika önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 86. yıl dönümü, System.String[]
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kutlamalar, ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 86 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadığını söyledi.
Atatürk'ün, 24 Temmuz 1933'te Acar isimli motorla deniz yoluyla gelerek ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Çetinkaya, "Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Atatürk'ün deniz yoluyla ilçeye gelişi canlandırıldı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı İrfan Deniz Çapkın, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sefa Metin, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk, Karamürsel, Çetinkaya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:08:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 86. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]