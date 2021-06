Atatürk'ün Karşıyaka'ya gelişi coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Karşıyaka Belediyesi, KSK, 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Taraftar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikler vatandaştan büyük ilgi gördü.

Zübeyde Hanım Anıt mezarında düzenlenen tören ile başlayıp bando eşliğinde çarşı yürüyüşü ile devam eden etkinliklerin akşam gerçekleşen ikinci kısmı da coşku, onur ve neşe dolu anlara sahne oldu. Spordan sanata pek çok branşı içinde barındıran etkinlikler Karşıyakalılar tarafından ilgiyle takip edildi. "Ay-yıldız var göğsümüzde!" sloganıyla düzenlenen etkinlik programının ikinci kısmı, saat 18.30'da sporcu kortejleri ile başladı. Kanocular Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi'nden; yelkenciler de KSK Yelken Kulübü'nden açılarak körfezi renklendirdi. Bisikletçiler ise Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden başlayıp Bostanlı Demokrasi Meydanı'na kadar onur ve gurur günü için pedalladı. Sporcuların yanlarında getirdiği çiçekler Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı tarafından tüm Karşıyakalılar adına Atatürk Anıtı'na sunuldu.

KURUCU BAŞKANA VEFA

Saatler 19.30'u gösterirken katılımcılar Bostanlı'da bulunan ve Karşıyaka Spor Kulübü kurucularındanZühtü Işıl'ın ismini taşıyan meydana geçti, meydanın resmi açılışı gerçekleştirildi. Programda Karşıyaka Spor Kulübü kurucusu, Kurtuluş Savaşı kahramanı Zühtü Işıl'ın hayat hikayesi okundu. Etkinliğe katılan Zühtü Işıl'ın torunu Lale Işıl Arslan konuşma yaptı. Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Karşıyaka ve Kaf Sin Kaf destanının altın harflerle yazıldığı gün. Dedem Kadızade Zühtü Bey 1897 yılında Karşıyaka'da doğdu. 1912 yılında bir avuç Karşıyakalı ile direnişin başkaldırının ve özgürlüğün simgesi olarak Türkiye'nin en büyük kulübü Kaf sin Kaf'ın kuruluşuna öncülük etti. Lise eğitimini yarıda bırakarak askere gitti. 17 yaşında Galiçya cephesine sonra bambaşka bir coğrafya olan Filistin'e gönderildi. Filistin cephesinde yaralandı ve İngiliz askerleri tarafından esir alındı, esir kampına gönderildi. Esir kampında Osmanlı hisselerinden oluşan bir takım kurdu ve adını Karşıyaka koydu. Biriktirdiği esir maaşıyla takımına yeşil-kırmızılı bir forma yaptırdı ve esarette bile Karşıyakasını yaşattı. Mondros Mütarekesi ile Karşıyaka'ya geri döndü, milli mücadeleye katılarak Atatürk'ün yanında yer aldı. 9 eylül 1922'de kuzeyden İzmir'e giren, Karşıyaka'ya kurtuluşun bayrağını diken süvarilerin içerisinde yer almıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Haziran 1926'da Karşıyaka'yı ve Kaf Sin Kaf'ı ziyaret ettiği ve armamızda ay-yıldızı kullanmamızı emrettiği gün Kaf Sin Kaf'ın başkanıydı. Kadızade Zühtü Işıl'ın adını Karşıyaka'nın en güzel meydanına vererek sonsuza kadar yaşamasına vesile olan başta Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'a, meclis üyelerine ve emeği geçenlere ailemiz, tüm Karşıyakalılar adına çok teşekkür ediyorum."

"LAYIK OLMALIYIZ"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Karşıyaka Spor Kulübü'nün büyük bir emanet olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel gün için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bana hatırlattı ki iki üç buçuk senedir onurla, gururla görev yaptığım bu kulübün ağırlığı ve asaleti bambaşka. 110 yıl önce kurulan ve sonsuzluğa gidecek bu kulüpte biz birer noktayız. Sayın Zühtü Işıl'ın yaktığı bu meşaleyi görevimiz süresince en tepede tutmaya gayret edeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir emanet ve kıymetini bilmemiz lazım. İkinci büyük onur; Türkiye'de binlerce spor kulübü var bunların içinden sadece bir tanesi bu büyük ulusun önderinin verdiği ay-yıldızı taşıyor. Bu armayı taşırken de dünyanın her yerinde buna layık olmamız lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, var olun çok yaşayın" dedi.

SEN ÇOK YAŞA KAF SİN KAF

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: "Her kentin her ülkenin onur günleri, yeryüzünü tepeden tırnağa değiştiren olaylarla ve kişilerle anılan yıldönümleri vardır. Bizim bir farkımız var çünkü yalnızca bir kentin tarihinde 24 Haziran 1926 Perşembe diye not düşülen ve altında Gazi Mustafa Kemal imzasını taşıyan eşsiz bir onur günü vardır. O kent biziz, o kentin adı Karşıyaka'dır. 95. yıldönümünde ve yine bir perşembe günü; saygı, sevgi, minnet ve refah duyguları içerisinde 'ay-yıldız var göğsümüzde' ve o bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıdır diyoruz. Karşıyakalılık ve Kaf Sin Kaflılık işte budur diyoruz. Bugün hepimize kutlu olsun. Bu sabah her önemli günümüzde yaptığımız gibi Zübeyde Anne'mizin anıt mezarındaydık. Dünyayı değiştiren bir anneye vefamızı, minnetimizi, saygımızı sunduk. Burası onunve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evidir. Büyük önderin şu sözü yüreğimizin volkanlarında yankılanıp durmaktadır. 1925 ziyaretinde demiştir ki: "Ben bütün İzmir'i ve Izmirlileri severim. Yalnız bir tesadüf beni Karşıyaka'ya daha çok bağlamıştır. Karşıyakalılar annem sizin bağrınızda, topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar İzmir'i gördüğüm gün sizin ve orada Türk topraklarınızda yatan annemi gördüm" Büyük önderimiz değişik tarihlerde ve 12 kez Karşıyaka'mızı onurlandırmıştır ama 24 Haziran'ın bambaşka bir değeri vardır, ay-yıldızı armağan etmesini anlatır. Bu yüzden bizim Karşıyakalı ve Kaf Sin Kaflı duruşumuz bir spor kulübüne duyulan aidiyet duygusunun çok ötesindedir. Bu onuru taşırken her Karşıyakalı'nın yüreğinde şu söz yankılanır: Karşıyaka Atatürk'tür, Atatürk Karşıyaka'dır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Zühtü Işıllarımız, yaşasın Kaf Sin Kaf! Sen çok güzelsin ve bizim gerçeğimiz sensin, sen çok yaşa Karşıyaka."

O FOTOĞRAF CANLANDI

Konuşmaların ardından 24 Haziran coşkusu hız kesmeden devam etti. Öncelikle halk dansları topluluğundan yaklaşık 20 oyuncu zeybek gösterisi sergiledi. Tiyatrocular dönem kıyafetleri giyerek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka ziyaretinde çekilen fotoğrafın canlandırmasını yaptı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik sırasında Karşıyakalılar gözyaşlarını tutamadı. Etkinliğe ilişkin görüşlerini dile getiren Karşıyaka Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar çok büyük heyecan ve gururla bu onurlu gün için hazırlandıklarını belirtti ve bu güne anlam katmaktan gurur duyduklarını kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tasvir eden genç tiyatrocu Kemal Sülun ise Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin hayatın her anında, yaşamın her kademesinde örnek alınması gerektiğini söyledi. Saat 20.00'da KODA, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda muhteşem bir müzik şöleni ile geceyi taçlandırdı.