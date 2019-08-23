Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde katılımcılar, bando eşliğinde Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene katılan bazı vatandaşların farklı modelde şapkalar taktığı gözlendi.

- Yüzlerce kilometre uzaktan geldiler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 yıldır etkinliğe katıldığını söyledi.

Atatürk'ün Kastamonu'da şapka ve kıyafet inkılabını gerçekleştirdiğini anlatan Özder, "Kastamonu'da her yıl bu etkinlik düzenleniyor. Biz de Şapka Müzesi'ni daha da genişletmek ve etkinliğe katılmak amacıyla Kastamonu'ya geliyoruz." dedi.

Bu sene daha kalabalık şekilde etkinliğe katıldıklarını belirten Özder, "Bu büyümenin sebebi, Milli Mücadele kahramanı Şerife Bacı'nın ruhu diye düşünüyorum. İlerleyen zamanda katılım daha da artacaktır." diye konuştu.

Kütahya'dan katılan Şaziye İlgin ise bez bebek sanatçısı olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'ya Şapka ve Kıyafet İnkılabının 94. yıl dönümünü kutlamak için geldik. Kortej eşliğinde yürüdük. Oldukça güzeldi." ifadesini kullandı.

Ardahan'dan gelen Fidan Atmaca da 72 yaşında olduğunu ifade ederek, "Ama sabah kalkıp 3 kilometre kortejde yürüdük. Burada aynı zamanda Ardahan'ın Damal bebeklerini tanıtacağım." dedi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla kentte 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.