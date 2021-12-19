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Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

19.12.2021 12:35
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kayseri'ye Heyeti Temsiliye Reisi olarak gerçekleştirdiği ilk ziyaretin üzerinden 102 yıl geçtiğini söyledi.

Atatürk'ün Sivas'tan hareket eden heyetiyle beraber 19 Aralık 1919 Cuma günü karlı bir havada Kayseri'de karşılandığını hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri, Atatürk'ü 1919-1934 tarihleri arasında beş kez ağırlamış ve her seferinde daha da artan bir coşku ile karşılamıştır. Atatürk, Kayseri'ye ilk ziyaretlerini Heyeti Temsiliye Reisi olarak, diğer dört ziyaretini ise Cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleştirmiş, her ziyaretinde Kayserililer onu sevgiyle coşkuyla bağırlarına basmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmaya, milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılmaya ve milli kültürümüzü yücelterek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz."

Meydandaki törenin ardından İbrahim Tennuri Caddesi'ndeki Atatürk Evi ziyaret edildi. Evin önünde lise öğrencileri tarafından Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı.

Program, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu balonların öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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