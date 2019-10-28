Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Son Dakika Genel Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı

27 dakika önce

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandıKİLİS - Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın 96.

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı

KİLİS - Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde polisler ile Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polislerin güvenlik önlemi almaları dikkat çekti.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Serdar Kuzucu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7.

Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı.

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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