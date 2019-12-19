Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ni ziyaret ettiğini anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ye gelişinin 89. yılının kentte coşkuyla kutlanacağını ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Atatürk'ün gerçekleştirdiği seyahat sırasında Kırklarelililerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gösterdiği sevgi ve milli mücadeleye verdiği destek, onların vatan ve milletine sadakatinin ve bağımsız yaşama arzusunun bir göstergesidir. Bu anlamlı günün yıldönümünde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli 'ye gelişinin 89. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."